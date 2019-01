TVL Nieuws, 3 januari 2019

De twee nieuwe Limburgse fusiegemeenten Oudsbergen & Pelt kunnen nu ook officieel van start gaan. Deze kleine Arno is alvast de eerstgeboren Peltenaar.Drie personen zijn verhoord na de tragische dood van een 39-jarige Bocholtenaar na een caféruzie op Nieuwjaarsdag. De verslagenheid is groot in de gemeente. De burgemeesters van Alken, Maasmechelen, Voeren, Hoeselt en Ham legden vandaag de eed af bij de gouverneur.In onze provincie werden vorig jaar 7.207 nieuwe eenmanszaken of vennootschappen opgericht. Dat zijn 7 procent meer starters dan het jaar voordien.En tienvoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts heeft de afdeling intensieve zorgen van het UZ in Leuven mogen verlaten.