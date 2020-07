TVL Nieuws, 3 juli 2020

Dit weekend vinden in Limburg de eerste kermissen sinds de coronacrisis plaats. De foorkramers hebben zwarte sneeuw gezien. Ze hebben het fiat gekregen om vanaf 1 juli terug op te starten. Dat is een maand vroeger dan eerst voorzien. Met de overheid is een hele bundel van veiligheidsmaatregelen uitgewerkt. Het is een voorzichtig begin, met de kleine dorpskermissen, zoals dit weekend die van Zichen in Riemst. De burgemeesters van de grote kermissen aarzelen nog om hun toestemming te geven. Voor de foorkramers komt de heropstart geen dag te vroeg.