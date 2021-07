TVL Nieuws, 3 juli 2021

- De kwartfinale België - Italië vanavond wordt dé EK-kraker. Een broederstrijd of een relatietest in heel wet gemengde Limburgse gezinnen.





- Limburgse kinderen van 12 krijgen als proefpersonen een Chinees coronavaccin toegediend in Alken.





- Het OverKop-Huis in Genk had een topoptreden van Tourist Le MC, omdat de jeugd ertoe doet, ook en zeker in moeilijke tijden.





- Nog in Genk opent C-Mine een expo met vijf iconen uit de grafische kunst.





- En in Zussen bij Riemst wordt een onderbelicht stuk mergelgrotten in kaart gebracht. Het is er als wandelen in een museum.