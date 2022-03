TVL Nieuws, 3 maart 2022

- In Tessenderlo is een 15-jarig meisje in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze op haar fiets werd aangereden door een auto.- Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen probeert leeuwen te redden uit de bombardementen in Oekraïne. De leeuwen riskeerden doodgeschoten te worden door Russische soldaten en worden nu vermist op een transport richting de Poolse grens.- De eerste Oekraïnse vluchtelingen arriveren in Limburg. En de Limburgse gemeenten zetten de deuren voor hen open. Bocholt stelt woningen en desnoods de sporthal ter beschikking.- Door de oorlog in Oekraïne gaat ook u zuiniger moeten gaan leven. Alles wordt duurder en de energieprijzen gaan nu helemaal door het dak. Hoog tijd dat de overheid ingrijpt, zegt ook decaan Piet Pauwels van de Universiteit Hasselt.- Op de Langerlosite in Genk gaat dit weekend de laatste toren tegen de vlakte. Eind vorig jaar zorgde de ontmanteling van de koeltorens er al voor spectaculaire beelden in één van de drukst bekeken live uitzendingen op TV Limburg.