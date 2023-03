TVL Nieuws, 3 maart 2023

Over de fusie in Oudsbergen sinds januari 2019 is het laatste woord nog niet gezegd. De inwoners van Meeuwen-Gruitrode zijn over het algemeen tevreden. Die van Opglabbeek zijn dat veel minder. Zij voelen zich tekort gedaan in het fusieverhaal. De architecten van de fusie zijn niet meer aan boord. Burgemeester Lode Ceyssens koos voor de Boerenbond en Benny Spreeuwers mocht hem niet opvolgen. Dat was een regelrechte splijtzwam. De naam Oudsbergen valt wel in de smaak. Daar is elke Oudsbergenaar fier op. Oudsbergen was in 2019 de eerste fusie in Vlaanderen. Lode Ceyssens vraagt wat begrip.