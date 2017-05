TVL Nieuws, 3 mei 2017

- In Hasselt protesteren inwoners omdat ze een GAS-boete tot 350 euro riskeren voor een glas wijn bij een picknick in het park. - Een proefproject in Voeren moet de overlevingskansen van slachtoffers bij ongevallen verhogen. - Op deze eerste mei is er kritiek uit eigen rangen op de SP.A. Volgens ABVV-topman Rob Urbain is de partij de weg kwijt. - De Marokkaanse moslimgemeenschap reageert scherp op de beslissing van Vlaams minister Liesbeth Homans om geen enkele moskee nog te erkennen. Dit is verkiezingspropaganda om stemmen los te weken bij het Vlaams Belang, klinkt het. - En in Rutten bij Tongeren is de moord op de heilige Evermarus nog eens overgedaan.