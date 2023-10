TVL Nieuws, 3 oktober 2023

De brand die gisterenavond woedde aan het zwembad Plinius in Tongeren is vermoedelijk aangestoken. De brand ontstond rond iets over zes aan de keuken van het cafetaria. Zowel de brandweer Zuid-West Limburg als Oost-Limburg kwamen ter plaatse. Zij kregen het vuur snel onder controle. Getuigen zagen een aantal jongeren weglopen. Volgens officier Dirk Odeurs werd plastic terrasmeubilair in brand gestoken. In het gebouw zelf is er enkel rookschade. De politie heeft twee minderjarigen geïdentificeerd die vermoedelijk de brand hebben aangestoken. Het terras van het cafetaria liep daarbij behoorlijk grote rookschade op.