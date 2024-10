TVL Nieuws, 3 oktober 2024

- De Zonhovense oorlogsjournalist Robin Ramaekers en zijn cameraman raken gewond bij een aanval in Beiroet. De cameraman is in zijn been geschoten, Ramaekers loopt breuken in het gezicht op.





- Bij een ongeval in Pelt komen twee twintigers om het leven. De jongens woonden niet ver van de plaats van het ongeval.





- De jager die een man doodschoot die in een veld in Tongeren op zoek was naar munten riskeert vier jaar cel. Hij schoot het slachtoffer recht in het hart en zegt dat hij dacht dat het een dier was.





- Hoe zie je op Instagram het verschil tussen oplichters en betrouwbare accounts? Onze social media expert legt het uit nu criminelen mensen geld proberen af te troggelen met een nep account van TV Limburg.





- En koning Filip vraagt raad aan een schooldirecteur uit Beringen. Annelies Havermans mag volgende week op audiëntie in een gesprek over ons onderwijs.