TVL Nieuws 3 september 2019

Sint-Truiden pakt uit met een primeur. Het is namelijk de eerste stad in Vlaanderen die uitpakt met genderneutrale en ook genderinclusieve toiletten in een lokaal overheidsgebouw. Dat zijn toiletten waarop - simpel gezegd – iedereen welkom is. Mannen, vrouwen transgenders en non-binaire personen. In Vlaamse overheidsgebouwen zoals in Hasselt zijn er al langer genderneutrale wc's.