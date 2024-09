TVL Nieuws, 3 september 2024

In Beringen vraagt Groen dat de Markt autovrij wordt. De partij komt met een eigen mobiliteitsplan. Het is prioriteit nummer 1 in Beringen, luidt het. Groen heeft kritiek op het huidige stadsbestuur. Dat beloofde aan het begin van de legislatuur een mobiliteitsplan, maar dat is er nooit gekomen. Groen wil meer aandacht voor de kwetsbare weggebruiker en pleit voor een betere doorstroming van het verkeer. In een reactie zegt mobiliteitsschepen Jean Vanhees dat het mobiliteitsplan bijna klaar is, maar pas voor na de verkiezingen is. Het is ook een kwestie van middelen. Beringen, klinkt het, heeft na Antwerpen, Gent en Brugge de meeste gemeentewegen van Vlaanderen. Helaas is dat geld er niet.