TVL Nieuws, 30 april 2022

N-VA moet na de verkiezingen regeren op alle bestuursniveaus. Dat zegt Steven Vandeput in zijn eerste interview als ondervoorzitter van de grootste partij van Vlaanderen. Of het Vlaams Belang een partner kan zijn in dat verhaal is af te wachten. Vandeput staat daar niet om te springen. Naar zijn zeggen maakt de extreemrechtse partij alleen maar van hun oren. Steven Vandeput heeft in Hasselt en in Limburg een uitstekende verstandhouding met de liberalen en kan zo een bruggenbouwer zijn met een partij die voorzitter Bart De Wever op zijn hart heeft getrapt. In ons middagnieuws zei Vandeput nog dat een onafhankelijk Vlaanderen een middel is om de Vlamingen het beleid te geven dat ze vragen en verdienen. De nieuwe ondervoorzitter blijft burgemeester van Hasselt en die taak wil hij ook de volgende legislatuur verderzetten. Al is er voor de sjerp van Hasselt wel concurrentie vanuit het eigen bestuur volgens Vandeput.