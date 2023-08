TVL Nieuws, 30 augustus 2023

- Het voorstel van onderwijsminister Ben Weyts om kinderen op school enkel Nederlands te laten spreken, vindt bijval in Limburg. Een school in Heusden-Zolder met de helft leerlingen met een andere thuistaal, is voorstander.





- Maar kinderen kunnen ook Nederlands leren op een ludieke manier. Dat blijkt uit de TikTokfilmpjes van een 25-jarige student uit Hoeselt.





- En nadat de vakantiemaand augustus voor een groot deel is uitgeregend, zal de zon weer schijnen als de schoolpoorten opengaan. Volgende week stijgt het kwik fors boven de 25 graden.





- In Bilzen gaat al 600.000 euro van de trajectcontroles naar de privépartner die het controlesysteem uitbaat. Oppositiepartij N-VA wil dat al het geld van de boetes naar de stad gaat.





- En Bureau van Meerbeeck stelt een onderzoek in naar de meer dan 50 jaar oude onopgeloste moord op Neske Boudry in Tongeren. Vandaag getuigt een familielid over wat ze vlak na de moord heeft gezien.