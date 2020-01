TVL Nieuws, 30 januari 2020

De brandweer van Bree rukte vanmorgen rond 10.45 uur uit voor een zware achterbouwbrand in de Vostertstraat in Bree. Bij de brand kwam een hond om het leven. Het ging om een veranda met daarachter een sauna en een opslagplaats voor hout. De brand is ontstaan in de sauna. De veranda is volledig uitgebrand. In het huis zelf is er veel rookschade, waardoor het ook onbewoonbaar is. De hond van het gezin kon niet op tijd gered worden. De bewoners zoeken opvang via hun familie.