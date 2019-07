TVL Nieuws, 30 juli 2019

In Peer is er onrust ontstaan over de komst van een groot kippenbedrijf. Een buurtbewoner reed zelf naar Kipster in Venray om te bekijken hoe de diervriendelijke kippenboerderij werkt. De man gaat protest aantekenen tegen de komst van het bedrijf naar Peer. - De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo overtreedt de wet. Want hun nieuwe polo's zijn blauw in plaats van wit en dat mag niet. Volgens de letter van de wet moet de politie duidelijk en uniform zijn naar de burger toe. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is zelfs een onderzoek gestart.- Nog in Beringen kampen enkele straten in deelgemeente Paal met wateroverlast. De buurt heeft er genoeg van en vraagt het stadsbestuur om maatregelen. - Het weer heeft de solden geen goed gedaan. De balans is een flauwe stijging van de verkoop met een schamele twee procent. Enkel de lingerie en de badmode deden het goed. - En in Kinrooi is het gemeentebestuur dringend op zoek naar vrijwilligers die de rol van gemachtigd opzichter op zich willen nemen. Ze moeten ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen oversteken in de buurt van scholen.