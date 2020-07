TVL Nieuws, 30 juli 2020

Het aantal coronadoden in Nederland ligt 50 tot 100 procent hoger dan de officiële cijfers beweren. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek. Volgens het onderzoek zijn er zo'n 10.200 Nederlanders overleden aan het virus. De officiële cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tellen zo'n 6200 doden. Intussen lijkt het leven in Nederland zijn gang te gaan alsof ze er nog nooit gehoord hebben van corona. Bijna niemand draagt er een mondmasker - het is niet verplicht - en in de winkelstraten is het over de koppen lopen. Dat stelden onze verslaggevers vast in Maastricht.