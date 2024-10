TVL Nieuws, 30 oktober 2024

Andy Pieters, lijsttrekker van de tweede partij bij de verkiezingen in Maasmechelen, legt zich niet zomaar neer bij het resultaat van de coalitiegesprekken. Hij voelt zich buitenspel gezet door Raf Terwingen, die een meerderheid van slechts één zetel op de been bracht door in zee te gaan met Puur Maasmechelen en Vooruit. Volgens Pieters is er intern bij de cd&v onvrede over de gang van zaken. Tot aan de installatievergadering van 2 december kan er nog veel gebeuren, klinkt het. Pieters geeft niet op en vraagt aan de verkozenen van de cd&v om het akkoord van tafel te vegen en te kiezen voor een coalitie met hem. "Om gehoor te geven aan het signaal van de Maasmechelaar", aldus Andy Pieters.