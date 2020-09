TVL Nieuws, 30 september 2020

Sinds afgelopen weekend wordt een deel van de buurt in Houthalen-Lillo geteisterd door everzwijnen. Op enkele dagen tijd werden meerdere tuinen omgewoeld. De evers geraakten zelfs tot op de rotonde aan de drukke Guldensporenlaan, en woelden daar het gras om. Stefan De Breucker woont tegenover de rotonde op de Guldensporenlaan. Hij zag zaterdagochtend dat het gras op de rotonde helemaal omgewoeld was. "In eerste instantie dacht ik dat enkele drifters daarvoor gezorgd hadden. Maar toen ik dichterbij ging kijken, zag ik dat het het werk was van everzwijnen. Straf dat de dieren op zo'n druk punt de straat durven oversteken". Everzwijnen zitten vlak bij huizen en het centrumDe tuinen van twee buren van Stefan waren zaterdagochtend ook helemaal omgewoeld. En zondag kwamen daar nog enkele tuinen bij. Stefan heeft uit voorzorg zijn tuin afgezet met schrikdraad. Hij heeft de everzwijnen nog niet gezien, maar tijdens een wandeling werd duidelijk dat ze echt dichtbij zitten. "Tijdens een wandeling afgelopen zondag, merkten we langs het hele wandelpad sporen van de everzwijnen. De dieren zitten echt dicht bij de huizen, en dicht bij het centrum." "Buurtbewoners gaan uit schrik niet meer wandelen"De buurtbewoners zijn ongerust. Niet enkel om de omgewoelde tuinen, maar dat de dieren zich zo comfortabel voelen in een drukke omgeving, baart hen zorgen. "Ze deinzen voor niets terug. En het is ook gevaarlijk. Want als je hier 's nachts met de wagen rijdt, en plots enkele everzwijnen tegenkomt, is dat toch schrikken. Ze komen steeds dichter en dichter. Ik hoorde al van enkele buren dat ze niet meer gaan wandelen op het toeristisch fietspad. Uit schrik om de everzwijnen tegen het lijf te lopen."