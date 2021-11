Bioscopen verwachten een daling van het aantal bezoekers nu vanaf morgen de coronaregels weer verstrengd worden. Vooral de timing zit hen dwars. De herfstvakantie trapt traditioneel het drukke najaar op gang waarin meer gezinnen richting cinema trekken. De bioscoopuitbaters vrezen dan ook dat de nieuwe maatregelen een deel van hun publiek weghoudt. Maar er is ook goed nieuws. In tegenstelling tot vorig jaar komen er heel wat nieuwe films in de zalen, zoals de Belgische griezelfilm 'De Gebroeders Schimm', die vandaag in avant-première werd voorgesteld in The Roxy Theatre in Koersel.