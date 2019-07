TVL Nieuws, 31 juli 2019

In Sint-Truiden is deze middag brand uitgebroken in een tweewoonst in Gorsem-Dorp. Het dak van de woning liep hierbij zware schade op. De brandhaard is vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting op zolder en ging al snel gepaard met hevige rookontwikkeling. De bewoonster kon het pand tijdig verlaten. De brandweer Zuid-West Limburg was snel ter plaatse en kon de aangrenzende woning vrijwaren van de brand. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar.