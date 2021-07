TVL Nieuws, 31 juli 2021

De Vlaamse Waterweg is begonnen met de controle van de dijken en de oevers van de Maas. Dat is een werk van lange adem, dat weken in beslag neemt. Nagegaan wordt of de zomer- en de winterdijken en de oevers beschadigd zijn en stevig genoeg zijn om een herhaling van de hoge waterstand van de Maas aan te kunnen. De fietsveerponten zetten weer mensen over, het autoveerpont in Meeswijk is nog uit de vaart. Intussen maakt de Maaskant zich op voor de grote schoonmaakoperatie. Vrijwilligers steken dit weekend de handen uit de mouwen om al het vuil dat is achtergebleven op te ruimen.