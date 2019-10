TVL Nieuws, 31 oktober 2019

Voor het eerst in 30 jaar telt Limburg minder inwoners van niet-Europese afkomst dan Vlaanderen. 30 jaar geleden woonden in onze provincie nog dubbel zoveel mensen van niet Europese afkomst dan in Vlaanderen. Pas dit jaar heeft Vlaanderen Limburg ingehaald. De vijf Limburgse mijngemeentes staan nog altijd in de top 20 van gemeenten met inwoners van niet-Europese afkomst met Genk als uitschieter op de vierde plaats. In onze provincie zijn mensen met een afkomst buiten Europa ook vandaag nog in de eerste plaats van Turkse of Marokkaanse origine. Eén op acht Limburgers is niet van Europese afkomst.