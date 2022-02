TVL Nieuws, 4 februari 2022

Het nieuws wordt meteen enthousiast onthaald in Limburg. De 3 Limburgse ministers in de Vlaamse regering reageren uiterst tevreden. Want wat één is zomaar verdelen, doe je niet. Zeker omdat er in Limburg zoveel wordt samengewerkt op provinciaal niveau. "Het Limburg-gevoel leeft, en is ook heel belangrijk," vinden minister van Mobiliteit Lydia Peeters, minister van Welzijn Wouter Beke en minister van Omgeving Zuhal Demir.