TVL Nieuws, 4 januari 2021

Nooit eerder hadden we in Limburg een jaar waarin er zoveel nieuws was over wolven. Voor het eerst in meer dan 150 jaar werden in Limburg wolven geboren nadat de eerste wolf amper drie jaar geleden zijn opwachting maakte in Limburg. Het was een jaar van goed nieuws over de natuur op zijn best, van prachtige videobeelden, van Limburgers die meeleefden met het lot van de grootste predator in onze provincie. Maar ook een jaar van doodgebeten schapen, damherten, alpaca's, lama's en zelfs een hond. Een jaar van boze schapenhouders, doodgereden wolven en verhitte discussies in het parlement. Welke toekomst heeft de wolf in Limburg? Dat is de vraag die we vandaag stellen aan beleidsmakers en experten, voor- en tegenstanders van de wolf. Welkom bij het Jaar van de Wolf.