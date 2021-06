TVL Nieuws, 4 juni 2021

- De reservelijsten van de vaccinatiecentra dreigen leeg te lopen omdat er plots enorm veel vaccins beschikbaar zijn. De vaccinatiecentra doen een oproep aan wie nog niet gevaccineerd is om zich alsnog op een reservelijst te zetten om geen vaccins verloren te laten gaan.- Rock Herk en Extrema Outdoor gaan door in september. De muziekfestivals die het zwaar te verduren kregen door de coronacrisis, kunnen nu toch iets organiseren met steun van Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir.- De eigenaars van een kippenboerderij in Kortessem, die aan de basis liggen van het stikstofarrest, doen voor het eerst hun verhaal. Ze voelen zich oneerlijk behandeld omdat hun dossier volgens hen is gebouwd op leugens.- Op enkele dagen tijd vragen meer dan 5.000 Hasselaren een gratis parkeerbudget aan in de ondergrondse parking van de Blauwe Boulevard. Uit een eerste evaluatie blijkt dat het nieuwe parkeerbeleid de verkeersdruk op de Hasseltse woonwijken vermindert. - En in twee nachten tijd bijten wolven 11 schapen dood in Houthalen en Bree. Ondanks het feit dat de overheid tachtig procent van de kosten voor wolvenschrikdraad terugbetaalt, stonden de schapen op beide plaatsen in onbeschermde weides.