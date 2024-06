TVL Nieuws, 4 juni 2024

Al elf koninginnen van de Aziatische hoornaar zijn gevangen in Pelt. Er zijn ook twee embryonesten vernietigd. Begin mei stelde de gemeente Pelt selectieve vallen ter beschikking om de koninginnen van de Aziatische hoornaar te vangen. De vallen kunnen nog tot half juni blijven staan. Tegen dan zullen de laatste koninginnen uitgevlogen zijn. Van begin oktober tot midden december kunnen de vallen opnieuw geplaatst worden. Dan vliegt de koningin immers rond, op zoek naar suikerrijk voedsel. Een koningin gevangen? Ten eerste moet je ze herkennen. Maak een foto en upload deze in de app ObsIdentify. Als je er eentje gevangen hebt, moet de val enkele minuten in de diepvries. Daarna dood je de hoornaar en meld je de vangst via https://waarnemingen.be/go/vespa-velutina/ Een nest gezien? Meld het nest van de Aziatische hoornaar bij de Hulpverleningszone, tel: 011/54 29 00 of e-mail: info@hvznl.be. De hulpverleningszone zorgt voor de bestrijding. Meer info over de lokvallen van de Aziatische hoornaar in Pelt vind je op www.gemeentepelt.be/aziatische-hoornaar Bedreiging voor inheemse biodiversiteitDe Aziatische hoornaar kwam tot 2017 in België niet voor. Maar hij is er nu, en gaat ook niet meer weg. Hij brengt schade toe aan bijenvolken en de inheemse biodiversiteit en moet bestreden worden. Om een idee te geven: een nest van deze dieren verzamelt zo’n 11 kilogram insecten om de larven te voeden. Dat komt overeen met ongeveer 100.000 insecten.