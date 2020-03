TVL Nieuws, 4 maart 2020

- Een leerlinge van het derde middelbaar van de Hasseltse school Kindsheid Jesu heeft vermoedelijk het coronavirus. Een bloedtest moet dat nog bevestigen. Ze bleef vandaag preventief thuis. Een tweede leerling die mogelijk besmet is bleef gisteren al ziek thuis. - Enkele Limburgers die op dezelfde bus zaten als de met corona besmette man uit Sint-Niklaas kregen een brief van Volksgezondheid. Ze zijn mogelijk besmet met het virus en moeten extra waakzaam zijn. Een passagier getuigt.- De Politie LRH roept de NMBS op om de camerabeelden aan het station te delen met de lokale politiediensten om zo de veiligheid te kunnen verhogen. Maar de NMBS weigert dat.- In Houthalen is er de eerste van vijf reizende infomarkten rond de Noord-Zuidverbinding. Burgers kunnen hun op- en aanmerkingen uitspreken zodat begin volgend jaar één breed gedragen voorstel aan de Vlaamse regering overhandigd kan worden.- En verschillende plekken in onze provincie werden vannacht opgeschrikt door een lichtflits. Waarschijnlijk gaat het om een meteoor.