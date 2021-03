TVL Nieuws, 4 maart 2021

- In Koersel in Beringen moeten inwoners ramen en deuren dichthouden voor een brand in een achterbouw waar oldtimers staan geparkeerd. De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling.





- Het Jessa ziekenhuis in Hasselt wil dat de overheid duidelijke richtlijnen geeft over verplichte vaccinaties. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke vindt alvast dat zorgverleners moreel verplicht zijn om zich te laten vaccineren.





- Werkgeversorganisatie VOKA zegt dat bedrijven werknemers kunnen weigeren als ze niet gevaccineerd zijn.





- Zwembadredder is een knelpuntberoep. Het gloednieuwe zwembad van Sint-Truiden wil over een maand de deuren openen, maar heeft tot op vandaag nog geen enkele redder in dienst.





- En STVV-coach Peter Maes wil zo snel mogelijk nog een keer winnen om het behoud te verzekeren.