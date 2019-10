TVL Nieuws, 4 oktober 2019

- Na de vorming van de Vlaamse regering is 62 procent van de Limburgse burgemeesters bereid om fusiegesprekken te voeren met andere gemeenten. Daarvoor was dat nog maar 25 procent. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. Almaar meer gemeenten hebben financiële problemen en een fusie zou daarvoor de oplossing kunnen zijn. - Zondag is er een extra live uitzending op TV Limburg met de drie Limburgse ministers in de Vlaamse regering. Ook u kan een vraag stellen aan de ministers. - Limburg is de enige provincie waar het aantal verkeersdoden afneemt. Toch eiste het verkeer nog 26 levens in de eerste zes maanden van dit jaar. - De beloning van 20.000 euro leidde al tot een tiental tips over de mogelijke doders van wolvin Naya en haar welpen. Natuurverenigingen eisen intussen een verbod om te jagen in het leefgebied van de wolf.- En in de TVL-reeks over Jong Keukengeweld gaan we vandaag op bezoek bij restaurant Marsnil uit Heers. De eigenaars serveren er wijn uit hun eigen wijngaard.