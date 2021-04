TVL Nieuws, 5 april 2021

In Genk is gisterenavond een motorrijder overleden na een zwaar verkeersongeval. Het slachtoffer, een 54-jarige man uit Genk, kwam na een aanrijding met een auto zwaar ten val. Alle hulp kwam te laat. Het ongeval vond rond 17.30 uur plaats. De motorrijder reed op Terboekt in de richting van Zutendaal. Op het kruispunt met de Gielisdries botste hij om een onbekende reden tegen de rechterflank van de wagen. De Genkenaar kwam na de zware klap op het wegdek terecht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie Carma sloot de weg een tijdlang af tussen de Koebaan en de Boekveldstraat. In opdracht van het parket kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.