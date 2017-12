TVL Nieuws, 5 december 2017

- De politie heeft op een rommelmarkt in Genk 61 illegale wapens in beslag genomen. De organisator van de markt is woest en vindt dat de politie overdrijft. Een mes is geen wapen, klinkt het.





- De oprichter van de brouwerij van Wilderen in Sint-Truiden, Mike Janssen, is boos op Tournée Minerale. Hij voelt zich als een crimineel behandeld door de organisatie die mensen aanspoort minder alcohol te drinken.





- We krijgen een zeer koude decembermaand. Maar mogen we al dromen van een witte kerst?





- En topacteurs Ben Segers en Lucas Vandeneynde maken een zeer speciale videoclip op Winterland.