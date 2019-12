TVL Nieuws, 5 december 2019

- Afgelopen nacht is in meer dan vijf auto's ingebroken in Diepenbeek. De dieven omzeilden daarbij het auto-alarm. - Er liggen zeven alternatieven op tafel voor de Noord-Zuid-verbinding. In februari 2021 wordt daaruit gekozen. Van een aantal tijdelijke maatregelen, zoals een fietsbrug, kan al werk gemaakt worden . - De Hasseltse secundaire scholen hebben een charter ondertekend. Daarin beloven ze geen incassobureaus meer naar ouders te sturen die de schoolrekeningen niet betaald krijgen.- In Bilzen verlaagt het stadsbestuur de belastingen. De onroerende voorheffing stijgt, maar de personenbelasting zakt van 8,1 naar 7,9 procent. De stad verhoogt ook de tussenkomst in de afvalfactuur van 30 naar 50 euro per gezin. - En Nicky Hayen wil na de derbyzege graag hoofdcoach van STVV blijven, zo zei hij in TVL Sportcafé.