TVL Nieuws, 5 februari 2020

Het waterpeil van de Maas is gestegen tot het hoogste niveau in jaren. Dat werd vanochtend duidelijk in een meetpunt bij Maastricht. Zowel in Dilsen-Stokkem als in Maasmechelen zijn ook al enkele wegen en paden afgesloten door de hoge waterstand van de rivier. Het gaat vooral om voorzorgsmaatregelen, want echt problematisch is de situatie bij ons nog niet. Toch werd op vraag van enkele dijkwachters besloten om al tot actie over te gaan.