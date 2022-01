TVL Nieuws, 5 januari 2022

En we eindigen in West-Limburg, waar het koppen tellen is voor de burgemeesters van Ham en Tessenderlo. Elke inwoner die erbij komt, maar ook die afvalt, telt. Rond nieuwjaar heeft de fusie Ham-Tessenderlo de kaap van de 30.000 inwoners gehaald. Daarmee komt de fusiegemeente in aanmerking voor een schuldafbouw van 3 miljoen euro. Een flink bedrag. Een spectaculaire inhaalrace was nodig. Net genoeg mensen schreven zich op de valreep in het register van de twee gemeenten. Maar het blijft nagelbijten. Want er is nog geen rekening gehouden met de overlijdens en de mensen die uit Ham en Tessenderlo wegtrokken.