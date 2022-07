TVL Nieuws, 5 juli 2022

* De OSCAR-Qube van de UHasselt mag volgend jaar opnieuw de ruimte in. De studenten stelden hun kwantummagnetometer vandaag zelf voor in Noordwijk, het kloppend hart van de Europese ruimtevaart in Nederland.





* De verloofde die verdacht wordt in de moordzaak op een Lummense piloot is vrij met een enkelband. De tandarts blijft ontkennen dat ze iets te maken heeft met de dood van de man met wie ze in mei zou trouwen.





* De gemeente Oudsbergen ontvangt deze zomer maar liefst 84 kampgroepen, goed voor zo'n 8.000 jongeren. Het gemeentebestuur liet op elke kampplaats een infobord plaatsen met daarop het Oudsbergse kampregelement. Zo is iedereen op de terreinen op de hoogte van de regels.





* De Pieter Bruegelkring van Peer heeft sluitende bewijzen dat Pieter Bruegel de Oude geboren is in het Ooievaarsnest in Peer. De vzw komt daar mee naar buiten na jarenlang historisch onderzoek.





* En de Oekraïense leeuwen in het Natuurhulpcentrum spelen de hoofdrol in een kinderboek. Het onwaarschijnlijke reisverhaal is geschreven door Sil Janssen.