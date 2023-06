TVL Nieuws, 5 juni 2023

Wie is de vervuiler in Beringen die verantwoordelijk is voor de onrustwekkende verhoging van de dioxines in de lucht? Nièt de afvalverbrandingsoven van Bionerga. De biostoomcentrale zegt zwart op wit te kunnen bewijzen niet de schuldige te zijn. "Wij zijn het enige bedrijf in de buurt dat weet hoeveel dioxines er uitgestoten worden en uit de metingen blijkt dat we 300 keer lager zitten dan de opgelegde normen", klinkt het. Wie is dan wel de dader? Mogelijk komt het door de uitstoot van houtkachels. In 2022 is 30 procent minder houtafval ingezameld. Mensen zijn door de energiecrisis thuis hout gaan stoken. Maar bewijs ontbreekt. Verder onderzoek dringt zich op.