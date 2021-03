TVL Nieuws, 5 maart 2021

Afgelopen nacht woedde er een hevige brand in een appartementsgebouw in Riemst. Elf bewoners moesten geëvacueerd worden en zijn nu tijdelijk dakloos. Gisteren rond half elf uur brak er brand uit in dit appartementencomplex op de Maastrichtersteenweg in Riemst. In de appartementen verbleven 11 arbeiders die op werven in en buiten Limburg werken. De bewoners konden het gebouw tijdig verlaten, er raakte niemand van hen gewond. 5 arbeiders vonden snel onderdak bij vrienden in de buurt. De andere zes bewoners worden tijdelijk opgevangen in het Malpertuus-hotel. De brandweer kwam snel ter plaatse om het vuur te doven. Eén van de brandweermannen liep tijdens het blussen een brandwonde op aan zijn knie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, vermoedelijk gaat het om een technisch defect bij een elektronisch toestel.