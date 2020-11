TVL Nieuws, 5 november 2020

- Joe Biden is virtueel de nieuwe president van de Verenigde Staten. Hij heeft op dit moment een kleine voorsprong maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Willy Claes voorspelde in ons middagnieuws al de overwinning van Biden maar hij zei ook dat het tot midden december zal duren voor de uitslag definitief zal zijn.- De presidentsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race. Donald Trump riep zichzelf al uit tot overwinnaar en dreigde ermee het tellen van de stemmen te laten stopzetten en dat is ongezien volgens de Hasseltse professor Werner De Saeger.- Twee jonge vrouwen uit Herk-de-Stad en Sint-Truiden dienen klacht in bij het comité P. nadat ze aangevallen en bespuwd zijn in Brussel. Ze werden naar eigen zeggen niet geholpen door politieagenten en konden hun verhaal niet in het Nederlands doen. De korpschef van de politie Brussel-Zuid zegt in een reactie aan onze redactie dat de vrouwen alsnog hun verhaal mogen doen.- De coronacrisis doet de telefoon nog meer rinkelen bij Tele-Onthaal. Vier op tien noodkreten zijn gerelateerd aan corona.- En TV Limburg zendt vanavond de volleybaltopper Tectum Achel tegen Roeselare live uit op TVL.be.