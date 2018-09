TVL Nieuws, 5 september 2018

- In Lanaken is een 55-jarige vrouw vermoord teruggevonden in haar douche. Het motief is mogelijk te zoeken in de relationele sfeer. - 86 procent van de Limburgse burgemeesters is kandidaat om zichzelf op te volgen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie in het kader van ons verkiezingsprogramma Limburg Kiest - Gouverneur Herman Reynders pleit er in onze studio voor om de lat hoger te leggen in het onderwijs. Geen enkele Limburger zou de schoolbanken nog mogen verlaten zonder diploma. - En Racing Genk verliest de leiderplaats na een 3 - 3 gelijkspel tegen Kortrijk. Vanavond start het nieuwe seizoen van Sportcafé met in de studio Dimitri De Condé en Stefan Everts