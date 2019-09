TVL Nieuws 5 september 2019

In Hechtel-Eksel is de Aldi een tijdlang ontruimd na explosies in een nabijgelegen werkplaats. Daarbij ontploften meerdere gasflessen. Eén fles werd 150 meter verder teruggevonden.Een vijfjarig meisje uit Halen moet een levensreddende behandeling ondergaan voor meer dan 180.000 euro. Haar ouders leven in grote onzekerheid over de terugbetaling. Het Atheneum in Lanaken is de eerste school in Limburg die leerlingen verbiedt om trainingsbroeken te dragen. Met die bijzondere dresscode wil de school haar leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt.De auditeur bij de raad van state ziet geen probleem in de weigering van de Vlaamse regering om een erkenning af te leveren voor het Selamcollege in Genk. En dertig jaar na de sluiting van de mijnen wordt in Beringen kolenwasserij 4 gerestaureerd voor de mogelijke komst van een hotel.