TVL Nieuws, 5 september 2023

Veerle Heeren neemt na een carrière van 30 jaar afscheid van de politiek. Ze zal geen kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Veerle Heeren heeft er tien jaar opzitten als burgemeester van Sint-Truiden. In 2009 was ze zelfs even minister van Welzijn in de Vlaamse regering. In 2022 stapte ze op als burgemeester. De zaak-Jef Cleeren was het schandaal teveel. Verbitterd is ze niet. Heeren houdt vol dat haar niets te verwijten valt en dat ze altijd te goeder trouw gehandeld heeft. Ze houdt aan haar passage in de politiek een positief gevoel over en is fier op haar realisaties. Tijd voor een nieuw hoofdstuk, zegt ze op Facebook, waar ze haar afscheid aankondigde.