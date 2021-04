TVL Nieuws, 6 april 2021

Sneeuw in april. Het is uitzonderlijk, maar het is zeker nog al voorgekomen. Het grootste deel van Limburg is vanmorgen wakker geworden met een mooi sneeuwtapijt. We zijn nog niet verlost van de sneeuwbuien, die gepaard kunnen gaan met hagel en zelfs deze namiddag met een donderslag. En ook morgen is het opletten geblazen. Vannacht duikt het kwik onder het vriespunt en gaat het sneeuwen. Dat kan morgenvroeg leiden tot gevaarlijke toestanden op de weg.