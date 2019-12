TVL Nieuws, 6 december 2019

- Het parket valt binnen bij zestien restaurants tijdens een grootscheeps onderzoek naar fraude met witte kassa's in Limburg. Daarbij worden restaurants in Hasselt, Genk, Zutendaal, Maasmechelen en Lommel gesloten en verzegeld. Tien verdachten wordt opgepakt voor verhoor. Horeca Limburg protesteert tegen de manier waarop ondernemers worden weggezet als criminelen.- Tijdens een reconstructie in Lanaken heeft een moordverdachte getoond hoe hij zijn 55-jarige vrouw om het leven heeft gebracht.- Bij een brand in Bilzen is een drugslaboratorium ontdekt voor de aanmaak van chrystal meth. Het is de eerste keer dat in Limburg een dergelijk labo wordt opgerold.- Afscheidnemend gouverneur Herman Reynders doet een oproep tot de gemeenten om te fusioneren. Limburg moet opnieuw inspanningen leveren om de eerste CO2-neutrale provincie te worden.- En de winnaars van vorig jaar vertellen ons wat je moet doen om het Sinterklaasdictee van TVL en PXL te winnen.