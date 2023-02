TVL Nieuws, 6 februari 2023

Er is opnieuw een wolf verongelukt in het verkeer. Het dier werd aangereden op de N76, tussen Opglabbeek en Meeuwen, ter hoogte van het militair domein. Het zou gaan om een mannetje, meer informatie is voorlopig niet bekend. Het is al de zevende wolf die in onze provincie om het leven komt in het verkeer. Vorige week donderdag werd er nog een wolf doodgereden op de N74 in Hechtel-Eksel. De vzw Welkom Wolf kondigde toen nog aan een rechtszaak aan te spannen tegen de Vlaamse Regering, omdat die te weinig preventieve maatregelen neemt om de wolven te beschermen in het verkeer.