TVL Nieuws, 6 juni 2023

- Het was de zotste ontknoping ooit van de Belgische voetbalcompetitie gisteren. Diep in blessuretijd trapte Toby Alderweireld de kampioenendroom van Racing Genk aan diggelen. - Coach Wouter Vrancken reageert uitgebreid na de match. Hij is ontgoocheld maar ook trots. Het was een waanzinnige rollercoaster van emoties. - Op camping Heidestrand in Zonhoven mag gejaagd worden. De natuur is daar jachtgebied. Vogelbescherming Vlaanderen eist een aanpassing. - Wie is de vervuiler in Beringen die verantwoordelijk is voor de onrustwekkende verhoging van de dioxines in de lucht? Mogelijk komt het door de uitstoot van houtkachels tijdens de energiecrisis.- En stevenen we af op een eerste hittegolf? De kans bestaat. Het kwik stijgt tegen het einde van de week sowieso boven de dertig graden.