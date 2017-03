TVL Nieuws, 6 maart 2017

Sinds afgelopen nacht kampt de mobiele operator Base met netwerkproblemen. Dat zou door een fout in de software-update komen. Een deel van de klanten van Base, maar ook van Mobile Vikings en Jim Mobile (die gebruikmaken van het Base-netwerk) kunnen daardoor al heel de ochtend niet sms’en of bellen en geen mobiele data gebruiken. Bij Base en het moederbedrijf Telenet zijn ze volop op zoek naar de oorzaak van het probleem. De klanten kunnen de ontwikkelingen het best opvolgen via sociale media.Heads-up Vikings. Manic Monday: our network is acting up, so you might experience some difficulties. We’re on it and will keep you posted!— Mobile Vikings BE (@mobilevikingsBE) 6 maart 2017Update for you, Vikings: we currently do not have the end of the issue in sight. Our network provider BASE is still investigating the issue.— Mobile Vikings BE (@mobilevikingsBE) 6 maart 2017