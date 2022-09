TVL Nieuws, 6 september 2022

Op maandag 5 september omstreeks 16u15 verliet de 71-jarige Paul Hendrikx de woning van een familielid in de Prins Laurenstraat in Maasmechelen. Iets later werd hij nog opgemerkt in de buurt van camping “Salamander” in de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.Paul is 1m70 groot en normaal gebouwd. Hij heeft kort grijs haar en een grijze snor. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een lichtblauw hemd, een donkerblauwe broek en bruine schoenen. Paul is slechtziend en kan verward overkomen. Hebt u Paul Hendrikx gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen op het gratis nummer 0800 30 300.