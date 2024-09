TVL Nieuws, 6 september 2024

Nog 9 dagen hebben ze. De politieke partijen zijn nog naastig op zoek naar kandidaten die willen opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Ze krijgen hun lijsten niet gevuld, omdat veel burgers zich afkeren van de politiek. Het is vaak een moeilijke zoektocht. Vlaams Belang heeft in één derde van de Limburgse gemeenten waar het opkomt, volledige lijsten. Soms zit er niet anders op dan onvolledige lijsten in te dienen. De PVDA is zelfs genoodzaakt om 100 handtekeningen te ronselen in Maasmechelen, om er te mogen opkomen. De kieswet schrijft het zo voor. Een regel die niet meer van deze tijd is, vindt Kim De Witte, campagneleider van de PVDA.