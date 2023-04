TVL Nieuws, 7 april 2023

Goede vrijdag is de dag waarop christenen wereldwijd het overlijden van Jezus herdenken. Vandaag staan we ook stil bij het lijden in de wereld. "Dan denk ik aan grote gebeurtenissen die we de voorbije jaren collectief hebben meegemaakt zoals de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de aardbevingen in Turkije en Syrië", vertelt bisschop Patrick Hoogmartens. "Daarnaast heb je ook de individuele kruisweg die velen moeten afleggen: rouw, ziekte, maar ook economische problemen bijvoorbeeld. Velen vinden in deze moeilijke tijden de nodige steun steun in hun geloof."