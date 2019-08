TVL Nieuws, 7 augustus 2019

Is de vleermuis het geheim wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups? In het Nederlandse Rotterdam plaatst de gemeente vleermuiskasten in bossen waar de vlinder van de eikenprocessierups voorkomt. Vleermuizen eten deze vlinder op. In Nederland hopen ze dat zo de overlast een klein beetje wordt ingeperkt. In onze provincie zijn ze op de hoogte van het gebruik van de vleermuizen, maar wordt dit niet toegepast. De impact is verwaarloosbaar zeggen experts.