TVL Nieuws, 7 augustus 2020

- Er is een ongeziene piek in de vraag naar psychologische hulpverlening door de lange coronacrisis. Het gebrek aan hoop en perspectief maakt velen van ons angstig of dwangmatig. Tele-onthaal ziet een plotse stijging in de oproepen met 22 procent.- De hittegolf bovenop de coronacrisis doet de restaurants in onze provincie geen goed. Voor sommige zaken zit er niets anders op dan tijdelijk te sluiten. - Hoewel de stijging van het aantal besmettingen afneemt en we in Limburg dus op de goede weg zijn, moeten we waakzaam blijven. Burgemeester Wim Dries van Genk houdt de cijfers voortdurend in de gaten. - Er zijn festivals die wel veilig plaatsvinden, de cultuursector moet zich aanpassen aan het nieuwe normaal. Dat zegt horecaondernemer Maxim Willems.- EXPO PIET 80, zo heet de nieuwe tentoonstelling van een jarige Piet Stockmans. De porseleinkunstenaar komt daarmee tot de essentie.